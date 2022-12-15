2022 Dünya Kupası'nda Arjantin karşısında attığı iki golle takımını hayata döndüren Wout Weghorst, İngiltere'de gündem oldu. Hollandalı yıldızın bonservisini elinde bulunduran Burnley için İngiliz basınından iddia geldi.

ÇEYREK FİNALDE ARJANTİN İLE EŞLEŞTİ

Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin karşısında attığı 2 golle bir anda yıldızı parlayan Weghorst'un durumu İngiltere bir anda gündem oldu. Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst'ün Burnley Teknik Direktörü Kompany'nin istemesi durumunda Ocak ayında İngiltere'ye dönebileceği iddia edildi. FLW'nin haberinde; Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'ın güvenilmez hale gelmesine neden olan sakatlık sorunları nedeniyle Ocak ayında geri çağırma seçeneği eklendiği belirtildi.









Hollanda, çeyrek finalde Arjantin ile eşleşti. 9 Aralık'ta Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 35. dakikasında Arjantin Molina'nın attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 73. dakikada Lionel Messi'nin penaltıdan attığı golle Arjantin farkı ikiye çıkardı. Herkes tangocuların rahat bir galibiyet alacağını düşünüyordu.

2 GOL BİRDEN ATTI

Hollanda Teknik Direktörü Louis van Gaal, 78. dakikada Memphis Depay'ın yerine kariyerine Beşiktaş 'ta kiralık olarak devam eden Wout Weghorst'u aldı. 83. dakikada farkı bire indiren Hollandalı golcü, 90+11. dakikada attığı golle skora denge getirdi. 2-2 biten mücadelenin ardından uzatma dakikalarına geçildi. Uzatma dakikalarında da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışları yapıldı. Arjantin, penaltı atışları sonucunda rakibini kupa dışına itti.

MESSI'DEN WEGHORTS'A HAKARET

Mücadelenin ardından Lionel Messi, soyunma odası koridorunda röportaj veriyordu. Arjantinli yıldız o sırada kendisine bakan Wout Weghorst'a dönerek Lionel Messi, "Neye bakıyorsun aptal! Devam et. sözlerini kullandı.









BEŞİKTAŞ'IN OPSİYONU VAR

Beşiktaş, Arjantin karşısında Hollanda'nın iki golüne imza atan Weghorst'u sezon başında İngiltere Premier Ligi'nden düşen Burnley'den kiralamıştı. 200 bin Euro karşılığında yıldız oyuncuyu kiralayan Beşiktaş, sezon sonunda 10 milyon Euro ödemek koşuluyla Weghorst'u kalıcı olarak transfer edebilir.

İNGİLTERE'DE GÜNDEM OLDU

Weghorst'un durumu İngiltere bir anda gündem oldu. Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Weghorst'ün Burnley Teknik Direktörü Kompany'nin istemesi durumunda Ocak ayında İngiltere'ye dönebileceği iddia edildi. FLW'nin haberinde; Jay Rodriguez ve Ashley Barnes'ın güvenilmez hale gelmesine neden olan sakatlık sorunları nedeniyle Ocak ayında geri çağırma seçeneği eklendiği belirtildi.

BURNLEY'DEN AÇIKLAMA

İngiltere Championship mücadelesinde Burnley deplasmanda Queens Park Rangers'ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Burnley Menajeri Vincent Kompany'e Wout Weghorst ile ilgili sorular yöneltilmişti.

Genç çalıştırıcı, Weghorst'un geri çağrılmasıyla ilgili sözleşmesinde bir madde olup olmadığıyla ilgili olarak ise, "Şu anda sahip olduğum oyuncu grubuna odaklandım. Weghorst, Dünya Kupası'nda iki gol attı ve sizi anlıyorum onu soracaksınız. Sözleşmede onu geri çağırma maddemiz olduğu yönünde bana herhangi bir şey söylenmedi" dedi. (Skorer)







