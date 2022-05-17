İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield United'ın yıldız futbolcusu Sander Berge, skandal bir hırsızlık olayının mağduru oldu.

Mirror'da yer alan habere göre Sander Berge'nin Sheffield'ın Ranmoor bölgesinde bulunan evi iki hırsız tarafından hedef alındı. Eve pencereden giren soyguncular toplam değeri 100 bin Sterlin'i bulan saat, mücevher ve değerli eşyaları çalarak kayıplara karıştılar.

Olayla ilgili soruşturmanın polis tarafından yürütüldüğü belirtilenler arasında yer aldı.

Sheffield United'dan açıklama

Sheffield United konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Olaydan haberdarız ve Sander'ı mümkün olduğunca destekliyoruz. Konu şu anda Güney Yorkshire polisinin elinde ve umarız fail veya failleri adalete teslim edebilirler."

Avrupa devlerinin listesindeydi

24 yaşındaki Berge, 2020 yılında Belçika kulübü Genk'ten kulüp için rekor bir bonservis ücreti ile Sheffield United'a transfer olmuştu. İngiliz ekibi ile ilk sezonunda sakatlıklarla mücadele etmesine rağmen Norveçli futbolcunun ismi Arsenal, Liverpool ve Napoli gibi Avrupa devleri ile anılıyordu.



