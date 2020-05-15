İngiltere’de yeni sistem

Liglere yeniden başlamayı hedefleyen İngiltere Premier Lig’de takım kaptanları önceki gün video konferans toplantısında bir araya geldi. Ayrıca liglerin devamıyla ilgili yönetim tarafından flaş kararlar alındı. Buna göre maçlarda kayarak müdahalenin yasaklanması gündeme gelirken, takım idmanları da 75 dakikayı geçmeyecek. Ayrıca kulüpler haftada 2 defa koronavirüs testine girecek.