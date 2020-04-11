Corona virüs salgını nedeniyle dünya genelindeki liglerin neredeyse tamamı askıya alınırken yeniden başlangıç adına da birçok proje üzerinde çalışılıyor.

İngiltere'de de yarıda kalan sezonu tamamlamak adına seyircisiz oynama fikri üzerinde durulurken buna futbolculardan da bir destek geldi. Milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün Leicester'dan takım arkadaşı Wes Morgan, futbola dönüşün halk adına bir moral kaynağı olabileceğini söyledi.

The Times'a konuşan Morgan, hükümet ve futbolun yöneticilerinin futbol oynanmasını güvenli buldukları anda seyircisiz olarak maçları oynamaktan mutluluk duyabileceklerini belirtti.

Seyircisiz oynamaya karşı çıkmamasının nedeni olarak da Morgan, futbolun bir şekilde yeniden başlamasının halka moral anlamında bir destek sağlayacağını belirtti.