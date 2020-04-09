Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona virüs, yerel liglerde futbolun 1 numarası olan İngiltere Premier Ligi’ni de etkilemişti. Özellikle İngiltere’de hükümetin, aylık maaşı 2 bin 500 Pound’dan fazla olanların, her şey normale dönene kadar ücretlerinde yüzde 30 kesintiye gitme teklifi, Premier Lig’de forma giyen futbolcuları rahatsız etti. Takım kaptanlarını geçtiğimiz cumartesi günü görüntülü bir konuşma yaptı ve durumu masaya yatırdı.

Kulüplerin zararı çok büyük

Liverpool’dan Jordan Henderson başta olmak takım kaptanları, bir mesajlaşma grubu kurdu ve maaş kesintisiyle ilgili gerekli mücadeleyi vereceklerini belirtildi. Premier Lig kulüplerinin şu anki zararı toplamda 1 milyar 137 milyon Pound civarında. Ayrıca sezonun kalan kısmı oynanmazsa, yayıncı kuruluşlara 762 milyon Pound ödenecek.