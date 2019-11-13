İngiltere’de Sterling – Joe Gomez kavgasına af yok

Geçtiğimiz hafta sonu İngiltere’de nefesleri kesen ve Liverpool’un, sahasında Manchester City’yi 3-1 yendiği mücadelenin son anlarında gerilim yükselmişti. Liverpool’dan Joe Gomez ile Raheem Sterling’in aralarında yaşanan gerginlik, İngiltere Milli Takımı’nda da devam etti.

İngiltere’nin, Karadağ ile EURO 2020 elemelerinde oynayacağı maç öncesinde Gomez ve Sterling’in, ilk idmanda birbirlerine girdikleri öğrenildi. Hatta yaşanan kavgada Gomez’in yüzünün sağının çizildiği ortaya çıktı.

İngiltere Futbol Federasyonu da, olayı başlattığı konuşulan Sterling’in A Grubu’nda Karadağ ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Bir maçlık ceza alan tecrübeli oyuncunun, takımla idmanlara devam edeceğini belirtilirken, teknik direktör Gareth Southgate ise “Kulüp maçında yaşanan gerilimin, milli takıma taşınması doğru değildi. Takım içinde doğru olan şeyin bu olduğuna inandık ve böyle bir karar aldık” dedi.

Sterling de “Joe ve benim birbirimize söyleyeceğimiz şeyler vardı. Aramızdaki sorunu çözdük, her şey normale döndü. Artık perşembe günkü Karadağ maçına odaklanalım” yorumunu yaptı.