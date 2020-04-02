İngiltere'de corona virüs nedeniyle bir dizi ekonomik tedbir planları devreye girmeye hazırlanırken Premier Lig oyuncularının ücretleri daha da tartışılır hale geldi.

Ülke genelinde çalışanların maaşlarında yüzde 20'lik bir kesinti yaşanması ihtimali varken Premier Lig oyuncularının ücretlerinin aynı şekilde veriliyor olması politikacılar, eski oyuncular, taraftarlar ve hükumet yetkilileri tarafından büyük tepki çekti.

Henüz hiçbir Premier Lig oyuncusu ücret kesintisini kabul etmemişken siyaset dünyasından Julian Knight, "Bu, İngiliz futbolundaki çılgın ekonominin ve merkezindeki ahlaki boşluğun göstergesi" ifadelerini kullandı.

Tottenham Parlamentosu Üyesi David Lammy de, "Premier Lig oyuncularının ücret kesintisi veya ertelemeyi kabul etmemeleri suçtur. Futbolcular bunu kabul etmezken kulüplerde çalışan temizlikçilerden, yiyecek görevlilerinden, güvenliklerden ücretlerinde kesinti isteniyor" dedi.

Ünlü eski teknik direktörü Harry Redknapp ise BBC'ye yaptığı açıklamada, "İşçiler için uygulanması beklenen tedbiri öğrendiğimde hayal kırıklığına uğradım. Bu insanlar, futbol kulüpleri için çok önemli ve kulüpler onlara para ödemek adına hükümetin parasını almaya başvurmamalılar. Oyuncuların, kendi aralarında samimi bir toplantı yapmaları gerekiyor. İçlerinden geleceği şekilde 'Yüzde 5, 10 bir kesinti yapalım' demeliler" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar da oyuncuların kesinti yapması yönünde görüş bildirirlerken Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Gordon Taylor'ın net tavrı sürüyor.

Yaptığı başkanlık ile yılda 2 milyon Pound kazanan Taylor, hiçbir oyuncuyu ücret kesintisi veya erteleme yönünde bir karara davet etmedi.

Taylor daha önce Sportsmail'e yaptığı açıklamada, futbol kulüplerinin corona virüs krizinden para kazanmaya çalışacağından endişe ettiğini ve herhangi bir ertlemeyi kabul etmeleri için önceliklie kulüplerin şu andaki finansal pozisyonlarını bilmeleri gerektiğini dile getirmişti.