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İngiltere'de milli maç endişesi

Milli arada Premier Lig’den tam 160 oyuncu, ülkeleri adına boy gösterecek. En çok etkilenen ise Liverpool olacak. Kırmızılar’ın 12 oyuncusu bu süreçte 96 bin kilometre yol gidecek.

24 Mart 2021, Çarşamba 01:52 Son Güncelleme:
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İngiltere'de milli maç endişesi

Milli maçlar için verilen aradan en çok etkilenecek ülkelerin başında İngiltere ve lig olarak da Premier Lig geliyor... Güney Amerika’daki elemelerin koronavirüs sebebiyle ertelenmesi ve kırmızı listede olan ülkelere seyahat yasağı, kulüplere bir nebze nefes aldırmasına rağmen 10 günü aşan süreçte toplamda 160 Premier Lig oyuncusu, ülkeleri adına sahaya çıkacaklar. Bu açıdan en büyük sıkıntıyı son şampiyon Liverpool’un çekmesi bekleniyor. Kırmızılar’dan aralarında Mohamed Salah ve Ozan Kabak da dahil olmak üzere toplamda 12 oyuncu, milli takımlarda yer alıyor. Liverpool oyuncuları toplamda 96 bin kilometre yapacak. Onları 87 bin km. ile Manchester United ve 80 bin km. ile Tottenham takip ediyor. 

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