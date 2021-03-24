Milli maçlar için verilen aradan en çok etkilenecek ülkelerin başında İngiltere ve lig olarak da Premier Lig geliyor... Güney Amerika’daki elemelerin koronavirüs sebebiyle ertelenmesi ve kırmızı listede olan ülkelere seyahat yasağı, kulüplere bir nebze nefes aldırmasına rağmen 10 günü aşan süreçte toplamda 160 Premier Lig oyuncusu, ülkeleri adına sahaya çıkacaklar. Bu açıdan en büyük sıkıntıyı son şampiyon Liverpool’un çekmesi bekleniyor. Kırmızılar’dan aralarında Mohamed Salah ve Ozan Kabak da dahil olmak üzere toplamda 12 oyuncu, milli takımlarda yer alıyor. Liverpool oyuncuları toplamda 96 bin kilometre yapacak. Onları 87 bin km. ile Manchester United ve 80 bin km. ile Tottenham takip ediyor.