İngiltere’de kayıp 700 milyon Pound

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle birçok ülkede olduğu gibi İngiltere’de de sportif faaliyetler durdu. Son 2 ayda oluşan kaybın miktarı ise dudak uçuklattı. Ülkede en çok rağbet gören futbol, kriket ve rugby branşlarının bu süre içerisinde 700 milyon Pound’luk zarara uğradığı bilgisine ulaşıldı. (Not: 1 Pound= 8.85 TL.)