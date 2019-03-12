Tartışmasız futbolun 1 numaralı adresi İngiltere’de geçtiğimiz pazar yaşanan iki olay, Ada’da gündeme damgasını vurdu.

İlk olarak Championship’te Birmingham’ın, Aston Villa’ya tek golle yenildiği mücadelede Birmingham taraftarı Paul Mitchell, Villa’nın kaptanı Jack Grealish’e sahaya girerek yumruk attı.

Ardından Premier Lig’de Arsenal’in, Manchester United’ı sahasında 2-0 mağlup ettiği maçta konuk ekibin savunma oyuncusu Chris Smalling’e, Gary Cooper adlı holigan benzer bir saldırıda bulundu.

Mahkemeye çıkarılan Mitchell’a dün 3.5 ay hapis cezası verildi ve 10 yıl statlara girişi yasaklandı. Gözaltına alınan Cooper’ın da bu hafta hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Shearer da uyardı

The Sun Gazetesi, her iki olaydan fotoğrafları manşetine taşıyıp, “Sıradaki ne... bir bıçak mı?” diye yazdı.

Yorumcular da İngiltere’de stat güvenliğinin tekrar gözden geçirilmesi ve artık silahlı polislerin de saha kenarlarında bulunması gerektiğine vurgu yaptı. Eski İngiliz futbolcu Alan Shearer da, “Bir futbolcu sahada öldürülmeden, hemen harekete geçilmeli” yorumunu yaptı.