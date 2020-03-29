Corona virüs salgını, Avrupa düzeyinde neredeyse tüm liglerin askıya alınmasına neden olsa da takımlar arasındaki rekabet farklı şekillerde de olsa devam ediyor.

Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton, sosyal medya üzerinden 'noughts and crosses' oyunu için Norwich City'ye meydan okudu fakat rakibinden bir yanıt alamadı.

Southampton'ın saat 18'de yaptığı davete Norwich geri dönmezken 19:07'de güçlü Manchester City, rekabete hazır olduğunu açıkladı ve karşılaşma başladı. Takımlar kendi logolarını yatay, dikey veya çapraz şekilde yan yana getirerek üstünlük sağlamak adına mücadele verdiler.

KARŞILAŞMADAN BÖLÜMLER

18:00 | Southampton ilk hamlesini gerçekleştirip, rakibini beklemeye başladı.

19:08 | Manchester City, ilk hamlesi ile karşılaşmaya dahil oldu.

19:10 | Southampton, iki köşede de üstünlüğü ele geçirdiğini belirtti.

19:14 | Manchester City, baskısını artırdı.

19:16 | Southampton'dan City'nin sonuca gitmesine izin yok!

19:21 | Manchester City, "VAR kontrolü devam ediyor... Hamle geldi" şeklinde bir tweet attı.

19:28 | Southampton hamlesini yaptıktan sonra rakibine, "Bir son dakika hatası olmaması için burada bir çekilişe gidebiliriz" teklifinde bulundu.

19:28 | Konuk ekipten ise "City hala yaşıyor. Burada..." cevabı geldi.

19:31 | Southampton, son hamleyi gerçekleştirdi ve mücadele beraberlikle sona erdi.

Karşılaşma sonunda Southampton, rakibine teşekkür ederken Manchester City de rövanş adına hazır olduğunu belirtti.

Çekişmeli mücadele BBC tarafından da günün maçı seçildi.