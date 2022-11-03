İngiltere Championship'in 19. haftasında Burnley sahasında Rotherham United'ı konuk etti. Turf Moord Stadyumu'nda oynanan mücadelenin üçüncü dakikasında konuk ekip Wiles attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip 35. dakikada Jay Rodriguez'in attığı golle skora denge getirdi: 1-1. Takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gitti. Konuk ekipte 63. dakikada oyuna giren Ogbene, 64. dakikada attığı golle Rotherham United'ı bir kez daha öne geçirdi.





UZATMALARDA MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ

Karşılaşmada dakikalar 70'i gösterdiğinde Burnley Menajeri Vincent Kompany, Tella'nın yerine Halil Dervişoğlu'nu oyuna aldı.

75. dakikada konuk ekipten Bramall, ikinci sarı kart ve ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ev sahibi ekip rakibinin 10 kişi kalmasından sonra ataklarını daha da sıklaştırdı.

90+1. dakikada Benson Manuel skora denge getiren golü kaydetti.

ÜÇ PUANI HALİL GETİRDİ

Mücadele'nin 90+10. dakikasında ceza sahası yayında topla buluşan Wiles'ın yerden yaptığı sert vuruşta top kaleci Johansson'dan döndü. Dönen topu kale alanı içerisinde Halil Dervişoğlu filelere gönderdi.





Burnley, Halil'in attığı golle rakibini 3-2 mağlup etmeyi başardı. Bu skorun ardından lider Burnley puanını 38'e yükseltti. 22 puanda kalan Rotherham United ise, 14. sırada yer aldı.