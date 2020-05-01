Corona virüs salgını nedeniyle Hollanda ve Fransa'nın sezonu iptal etme kararlarına rağmen İngiltere'de futbola dönüş için ısrarlı tutum sürüyor.

Bu sabah saatlerinde İngiltere Premier Lig ekiplerinin temsilcileri, iki haftada bir düzenledikleri olağan toplantılarını gerçekleştiriyorlar. Toplantıda, sezonu oynayarak tamamlama adına bir plan hazırlanması bekleniyor.

Hazırlanması muhtemel plan ise gün içinde İngiltere'de hükümete sunulacak. Kulüpler, ekonomik etkileri azaltmak adına dönüşü önemli görürlerken hükümet de futbolun toplumda morali yükseltebileceğini düşünüyor.

Premier Lig ekiplerinin ilk planına göre 18 Mayıs'ta antrenmanlara dönerek 8 Haziran'da sezona yeniden başlamak yer alıyor.



