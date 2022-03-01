İngiltere Premier League ekiplerinden Everton, geçtiğimiz hafta sonu oynanan Manchester City maçındaki penaltı pozisyonuyla ilgili lig yönetimine şikayette bulunmuştu.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre İngiliz futbolunda hakemlerden sorumlu şef Mike Riley, Everton kulübünü bizzat arayarak özür diledi.

Ne olmuştu?

Maçın 83. dakikasında Everton'ın forveti Richarlison, Manchester City kalecisi Ederson'la karşı karşıya kaldığı pozisyonda Brezilyalı kaleciyi geçememiş, Ederson'dan seken top ceza sahasına içine düşmüştü.

Manchester City'de topu kontrol etmek isteyen Rodri, sağ koluyla müdahalede bulunurken Evertonlı taraftarlar ve futbolcular penaltı beklemiş, yapılan VAR incelemesinin ardından pozisyonun penaltı olmadığı belirlenmişti.

Everton teknik direktörü Lampard maçtan sonra yaptığı açıklamada hakem heyetini topa tutmuştu.







