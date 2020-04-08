İngiltere’de oyuncuların aylık maaşlarında yüzde 30’luk kesinti yapılacağı öğrenilmişti. Ada futbolunda gündemi uzun süredir meşgul eden konuyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Profesyonel Futbolcular Birliği’nin en üst düzey yöneticisi konumundaki Gordon Taylor’ın bağlı bulunduğu kurum, oyuncularla bu konuda anlaşmaya çalışıyordu. Ancak yılda 2 milyon Pound (16.7 milyon TL) ücret alan ve salgınla mücadele için 500 bin Pound (4.1 milyon TL) bağış yapan Taylor, maaşında kesinti yapılmasını kabul etmedi.