Wayne Rooney yönetimindeki Derby Country, mücadele ettiği İngiltere Championship'e alınan cezalar sonucunda veda edecek noktaya gelmiş durumda. Derby'ye mali kurallara yönelik ihlal nedeniyle 9 puan silme cezası verildi.

Eylül ayında da 12 puan silme cezası alan Derby Country; 17 maç sonunda 3 galibiyet, 9 beraberlik ile 6 puana ulaştığı Championship'te son sırada yer alıyordu. Milli oyuncularımızdan Colin Kâzım-Richards'ın da formasını giydiği Derby Country'nin yeni gelen 9 puan silme cezasının ardından ligde kalma ihtimali daha da azaldı.

17 haftası geride kalan ligde son aldığı 9 puan silme cezasıyla birlikte Derby Country'nin düşme hattının bir üstündeki rakibiyle arasındaki fark 18'e çıktı.