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İngiltere'de Derby Country'ye bir puan silme cezası daha!

Wayne Rooney yönetimindeki İngiltere Championship ekibi Derby Country, Eylül ayında 12 puan silme cezası aldıktan sonra şimdi bir kez daha 9 puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldı.

16 Kasım 2021, Salı 14:27 Son Güncelleme:
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İngiltere'de Derby Country'ye bir puan silme cezası daha!

Wayne Rooney yönetimindeki Derby Country, mücadele ettiği İngiltere Championship'e alınan cezalar sonucunda veda edecek noktaya gelmiş durumda. Derby'ye mali kurallara yönelik ihlal nedeniyle 9 puan silme cezası verildi. 

Eylül ayında da 12 puan silme cezası alan Derby Country; 17 maç sonunda 3 galibiyet, 9 beraberlik ile 6 puana ulaştığı Championship'te son sırada yer alıyordu. Milli oyuncularımızdan Colin Kâzım-Richards'ın da formasını giydiği Derby Country'nin yeni gelen 9 puan silme cezasının ardından ligde kalma ihtimali daha da azaldı. 

17 haftası geride kalan ligde son aldığı 9 puan silme cezasıyla birlikte Derby Country'nin düşme hattının bir üstündeki rakibiyle arasındaki fark 18'e çıktı. 

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