İngiltere’de Corona virüste korkutan gelişme! 18 yaşında...

Corona virüsü dünya çapında kriz yaratmaya devam ederken, 15 bine yakın insanın hayatını kaybetmesine yol açtı. Ülkeler salgının yıkıcı boyutlarını azalmak için ardı ardına önlemler alırken, İngiltere’de bu konudaki tartışmalar dinmek bilmiyor.

Başbakan Boris Johnson, ülkesinin İtalya’daki durumdan 2-3 hafta geride olduğunu savunurken, genel bir karantina kararı almaktan kaçınıyor. Johnson’ın bu tavrının halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini düşünenlerin elini kuvvetlendiren bir gelişme yaşandı.

18 yaşındaki bir erkeğin corona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken, bunun ülke genelindeki en genç ölümlü vaka olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Britanya genelinde 5 bin 600 vaka tespit edilirken, 281 kişi hayatını kaybetti.