Ellan Road Stadı’nda Leeds United’a konuk olan Leicester City, 2. dakikada Harvey Barnes ve 21. dakikada Youri Tielemans’ın attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Leeds, 48'de Stuart Dallas ile farkı 1'e indirdi. Leicester City’de maçın 70. dakikasında oyuna giren Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 76'da Jamie Vardy'nin attığı golün asistini yapmayı başardı.

8 maçta 2 asist

Tielemans, konuk ekibe, 4-1'lik zaferi getiren golü 90+1'de kaydetti. Ancak Cengiz'in performansı, geceye damgasını vurdu. 23 yaşındaki yıldız, geçen hafta da Arsenal karşısında galibiyet getiren golün pasını vermeyi başarmıştı. Yıldız sağ kanat oyuncusu, Leicester forması altında 8 maçta 2 asiste ulaştı. Öte yandan Leicester'da görev yapan bir diğer milli Çağlar Söyüncü ise sakatlığı nedeniyle takımının 18 kişilik kadrosunda yer almadı.