Avrupa Ligi’nde G Grubu’nda yer alan Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder’in takımı Leicester City İngiltere’de, Yunanistan temsilcisi AEK Atina’yı 2-0 mağlup etti. Cengiz, 12. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken, 2 dakika sonra Barnes da karşılaşmanın skorunu ilan etti; 2-0. Böylece Leicester, kendisi gibi 13 puanlı Braga’yı averajla geçerek gruptan lider olarak son 32 Turu’na yükseldi. Maçın adamı seçilen ve takımda ‘Cengo’ lakabıyla çağrılan Milli futbolcumuz için teknik direktör Brendan Rodgers, “Cengo’nun harika bir tekniği var. Çok güzel bir gol attı ve harika bir performans ortaya koydu” dedi. H Grubu’nda ise Lille, Yusuf Yazıcı’nın asist yaptığı maçta Celtic’e 3-2 yenilmesine rağmen 11 puanla ikinci, aynı grupta Sparta Prag’ı deplasmanda 1-0 yenen Hakan Çalhanoğlu’nun takımı Milan da 13 puanla birinci oldu. Son 32 için kura çekimi, 14 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek.