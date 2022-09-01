Merih Demiral, Efecan Karaca, Serdar Aziz, Salih Uçan, Adebayor, Mensah gibi ünlü oyuncuların özel performans antrenörlüğünü de yapan Taylan Yaşin ve UEFA B lisansli antrenör Caner Kaya geleceğin futbolcuları için kolları sıvadı.

Burada yetişen yetenekli gençleri ülke futboluna kazandırmak için çalışacaklarını belirten Taylan Yaşin, İngiltere'de futbol okulu açmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek "Tecrübemizi burada 5-15 yaş arası kız-erkek yetenekli çocukları keşfetmede ve onları geliştirerek Beşiktaş 'a kazandırmak için kullanacağız" dedi.

DHA