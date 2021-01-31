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İngiltere'de bahis şirketlerinin reklamları yasaklanıyor

İngiltere'de birçok futbol kulübü bahis şirketlerinin reklamlarını üzerlerinde barındırırlarken hükümet tarafından bunun yasaklanması adına bir karar alındığı iddia edildi.

31 Ocak 2021, Pazar 13:41 Son Güncelleme:
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İngiltere'de bahis şirketlerinin reklamları yasaklanıyor

İngiltere'de forma reklamları konusunda radikal bir karar alınıyor. Times'ın haberine göre hükümet, bahis firmalarının forma sponsorluklarını engelleyecek kapsamlı bir yas taslağı üzerinde çalışmalar yapıyor. 

Premier Lig'de Burnley, Crystal Palace, Fulham, Leeds, Newcastle, Southampton, West Ham ve Wolverhampton gibi takımlar formalarında bahis şirketlerinin reklamlarını taşıyorlardı. 

İngiltere genelinde alınacak muhtemel karar sonrası dart ve bilardoda da bu tür reklamların önüne geçilmesi planlanıyor. 

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