İngiltere Premier Lig'de futbola dönüş beklenirken oyuncuların da antrenmanlara başlaması isteniyor fakat birçok oyuncu, yeniden antrenmanlara dönmeye pek sıcak bakmıyorlar.

Premier Lig'de bir kulübün ismini vermek istemeyen yetkilisi ise corona virüs salgınına yönelik endişeleri nedeniyle antrenmanlara çıkmak istemeyen oyuncuların ödeme de almaması gerektiğini belirtti.

Sky Sports'a konuşan yetkili, "Sokaktaki insanlara haftada iki kez test edilmiş insanlara karşı antrenman yapar, futbol oynar mısın ve bunu haftada 60 bin Pound karşılığında yapar mısın dediğimizde hepsi evet derdi. Gerçekten ödeme almaları gerektiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Premier Lig'de başta Sergio Aguero, Danny Rose ve Manuel Lanzini, antrenmanlara çıkma noktasında endişeleri olduğunu dile getirmişlerdi.

Bir kulüp sahibinin ise oyuncuların antrenmanlara katılımları hakkında, "Bu hafta tüm oyuncularımız olmasa da çoğunun antrenmanlara dönmesini bekliyorum. Ama birçoğu futbol oynamak ve antrenman yapmak konusunda endişeliler. Bu oyuncular takımın %40-50'si civarındalar. Tüm oyuncular pazartesi sonuçları alıp salı antrenmana çıkabilmek adına hafta sonu test edildiler" ifadelerini kullandığı belirtildi.