Avrupa'da virüsten en çok etkilenen İtalya ve İspanya'daki rakamlar umut vadetse de İngiltere ve Fransa'da ölümler giderek artıyor.

Son 10 günde hastanelerdeki can kayıplarının 439, 786, 938, 881, 980, 917, 737, 717, 778 ve 761 şeklinde gerçekleştiği İngiltere'de, ölü sayısının bir süre daha yüksek seyretmesi bekleniyor.

Ay sonuna kadar can kaybı sayısı 20 bini bulabilir

İlan edilen can kaybı sayısının 12 bin 868 ve vaka sayısının 98 bin 476 olduğu ülkede, ay sonuna kadar rakamlar sadece hastanelerdeki ölümlerin 20 bine ulaşabileceğini gösteriyor.

Ev ve huzurevlerindeki ölümlerle bu sayının çok daha fazla olduğu değerlendiriliyor. Hükümet, bu yerlerdeki ölümleri hala günlük verilere eklemeyerek sayıları düşük göstermekle eleştiriliyor.

Ayrıca günlük test sayısının az olması nedeniyle gerçek vaka sayılarının da tespit edilenden çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.

Temkinli yaklaşım

Hükümetin Sağlık Danışmanı Chris Whitty, salgında tepe noktasına ulaşmış olabileceklerini ancak gelecek günlerde ölü sayılarının yeniden yükselebileceğini söyleyerek temkinli bir tutum sergiliyor.

Hükümet yetkilileri, bu nedenle önlemlerin hafifletilmesi için daha erken olduğunu ve kısmi karantina uygulamasının 5 Mayıs'a kadar uzatılmasını düşünüyor.

"Avrupa'da en çok etkilenen ülke olabilir"

Bu yaklaşım, esasen İngiltere'nin Avrupa'da virüsten en çok etkilenecek ülke olacağına yönelik değerlendirmelerden kaynaklanıyor.

Acil Durumlar Bilimsel Danışma Grubu üyesi Jeremy Farrar, 12 Nisan'da BBC'ye yaptığı açıklamada, İngiltere'nin İtalya ve İspanya'yı can kaybı sayısında geçebileceğini söyledi.

ABD merkezli Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü de (IHME), nisan başında İngiltere'de 60 binden fazla kişinin salgında ölebileceği tahmininde bulundu.

Bu endişe muhalefet tarafından da dile getirildi. Hükümeti geç önlem almakla suçlayan İşçi Partisi lideri Keir Starmer, 15 Nisan'daki açıklamasında, "Avrupa'daki diğer tüm ülkelerden daha yüksek ölüm oranına sahip olacağımızdan endişe ediyorum ve bunun neden böyle olduğunu kesinlikle sorgulayacağız." dedi.

Hükümet önlem almadı, virüsün yayılmasına izin verdi

Diğer ülkelerde etkisinin kısmen azaltan salgının İngiltere'de bir süre daha devam edeceğinden korkulması, ülkenin virüsle mücadele stratejisinden ileri geliyor.

İlk etapta "toplumsal bağışıklık kazanılması amacıyla virüsün kontrollü yayılması" stratejisi izleyen İngiliz hükümeti, ölü sayısının 300 bini bulacağına dair raporlar ve eleştirilerin ardından geri adım attı.

Okulların tatil edilmesi, bar ve restoran gibi yerlerin kapatılması ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi kararları diğer ülkelerden geç alan hükümet, ölümlere davetiye çıkarmakla eleştirildi.

Test yapamıyor, sağlık çalışanlarına korucu ekipman veremiyor

İspanya ve İtalya'da yaşananları görüp önlem almak yerine virüsün yayılmasına izin vermekle suçlanan hükümet, hem yeterli sayıda test yapmakta hem de sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman sağlamada başarısız oldu.

Günlük test sayısının hala 15 bin civarında olduğu ülkede en az 31 sağlık çalışanının Kovid-19 nedeniyle ölmesi, bu başarısızlığın bir sonucu olarak gösteriliyor.

Sadece hastaneler değil, huzurevi ve bakımevi çalışanları ile sakinlerine yeterli test ve koruyucu ekipman sağlayamayan hükümet, buralardaki ölümlerin sorumlusu olmakla suçlanıyor.

Huzurevi sakinlerinin Kovid-19 salgını karşısında ölüme terk edildiği ve bu yerlerde ölenlerin sayısının 4 bini bulduğu öne sürülüyor.

Her ne kadar hükümet virüs görülen huzurevleri oranını yüzde 13,5 olarak açıklasa da ülkedeki en büyük huzurevi işletmelerinden Four Seasons yetkilileri, gerçek oranın yüzde 60-70 olduğunu söyledi.

21 bin 723 huzurevi veya bakımevi bulunan ülkede yüzde 70'lik oranın ciddi bir riske işaret ettiği değerlendirildi.