İngiltere - Senegal maçı iddaa oranları

Katar'daki serüveni 6-2'lik İran galibiyetiyle başlayan İngiltere, Galler'i 3-0 yenip B Grubu'nu lider bitirmeden önce ABD ile golsüz berabere kalmıştı. Galler maçına Bukayo Sako ve Raheem Sterling yerine Phil Foden ve Marcus Rashford'la başlayan TD Gareth Southgate, 3 golün tamamı bu ikiliden gelince Senegal karşılaşması öncesi ilk 11 kurmakta bir miktar zorlanacak. Southgate; "90 dakika içinde işi bitirmek istiyoruz. Ancak olur da uzatma, hatta penaltıları oynarsak ona da fiziksel ve ruhsal olarak hazır durumdayız..." dedi. İngiliz kaynaklar Harry Kane önderliğindeki hücumun kanatlarında "Rashford & Sterling" izleyeceğimizi yazıyor... Orta alanda Jude Bellingham'ın yeri garanti; Bellingham'a Declan Rice ile Jordan Henderson veya Mason Mount eşlik edecek.

İNGİLTERE - SENEGAL MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Sadio Mane olmadan geldiği Dünya Kupası'nda, 84'ten sonra yediği gollerle Hollanda'ya 2-0 kaybeden Senegal; sonrasında Katar ve Ekvador'u yenip adını Son 16 takım arasına yazdırmayı başarmıştı. İngiltere maçı öncesi takımda 2 önemli eksik göze çarpıyor! Idrissa Gueye cezalı, Cheikhou Kouyate sakat. Orta sahada "Nampalys Mendy, Pathe Ciss & Pape Gueye" üçlüsü forma giyecek. Mane'nin yokluğunda hücumda en önemli sorumluluk Boulaye Dia ve Ismaila Sarr'da... Dia, Katar maçında; Sarr da Ekvador maçında tabela yapıp şu ana kadar sorumluluklarını harfiyen yerine getirdi. Dia ve Sarr'ı hücumda tamamlayacak kişi Iliman Ndiaye olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İngiltere son 4 maçının 3'ünde 3+ gol atmayı başardı. (2G 2B)

- Senegal'in son 8 maçının 6'sında "karşılıklı gol" izledik. (8 maç - 24 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu! %20'lik kesim as oyuncuları kadar yedekleriyle de fark yaratabilecek İngilizlere güveniyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içinde en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ'DEN "İNGİLTERE-SENEGAL" YORUMU

İran'ı 6-2 yenip herkesi ters köşe yapan İngiltere, ABD ile golsüz berabere kalıp Galler maçının ilk yarısı da 0-0 geçilince "eğrisi doğrusunu buldu" yorumlarının yapılmasına sebep olmuştu ancak Marcus Rashford ve Phil Foden'la 2 dakikada 2 gol atıp maçı bitirdiler; Galler'i eve yolladılar... Hollanda karşısındaki futbolu umut verse de tabelada 2-0 mağlubiyet yazan Senegal ise, Katar ve Ekvador engellerini aşıp Son 16'ya adını yazdırmayı başarmıştı. Sadio Mane'nin yokluğunda hücumda Ismaila Sarr ve Boulaye Dia ile etkili olmaya çalışıyorlar. Orta alandan Cheikhou Kouyate sakat, Idrissa Gueye cezalı... Oyuncu kalitesi İngilizlerden yana. Senegal zaten Mane yok diye hücumda yaratıcılık sorunu çekiyordu, orta alandaki eksikler sonrası işin savunma yönünü de yapmakta zorluk çekecekleri âşikar. İngiltere'nin kazanması, maçta 4 gol çıkmaması çok olası. "2-3 GOL" diyerek orta yolu bulabiliriz.