EURO 2020'de final oynayan İngiltere, A Milli seviyedeki tek şampiyonluğunu 1966'daki Dünya Kupası'nda yaşadı. 2018 Rusya'da dördüncü olan İngilizler, Katar'daki kupada B Grubu'nu zirvede bitirdi. Ada temsilcisi en son Son 16 Turu'nda 2010'da Almanya'ya 4-1 yenilmişti. İngiltere'nin bu akşamki rakibi Senegal, Hollanda'nın lider çıktığı A Grubu'ndaki son karşılaşmada Fenerbahçeli Enner Valencia'nın ülkesi Ekvador'u 2-1 yenerek ikinci sırayı aldı. Kadrosunda Alanyaspor 'dan Diedhiou'yu bulunduran Afrika temsilcisi, son olarak gruptan çıkma başarısını 2002 Dünya Kupası'nda yaşamış ve çeyrek finalde Türkiye'ye kaybetmişti. Senegal'de, takımın yıldız isimlerinden Idrissa Gueye cezalı. İngilizler'de ise Ben White, kişisel sebeplerden dolayı kamptan ayrılmıştı.

İngiltere-Senegal Dünya Kupası Son 16 Turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 22.00'de başlayacak İngiltere-Senegal maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. El Salvadorlu hakem Ivan Cisneros'un yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İngiltere-Senegal muhtemel 11'ler:

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Bellingham, Saka, Rashford, Kane

Senegal: Mendy, Sabaly, Koulibaly, Diallo, Jakobs, Ciss, Gueye, Ndiaye, Loum, Sarr, Dia