İngiltere Premier Ligi'nde Liverpool, önceki gün sahasında Leeds United'ı 6-0 gibi farklı bir skorla geçmeyi başardı. Kırmızılar böylece Ada'da üst üste 6. kez sahadan galibiyetle ayrıldı ve yenilmezlik serisini de 7'ye çıkardı. Lider Manchester City'nin bu süreçteki kayıplarından da faydalanan Jürgen Klopp'un öğrencileri, bir ara 10'a çıkan puan farkını da 26. maçlar sonunda 3'e indirmeyi başardı. Şu an City 63 puanla zirvede, Liverpool ise son şampiyonun arkasında 60 puanla ikinci sırada yer alıyor. 10 Nisan 2014'te Manchester City-Liverpool karşılaşacak. Bu arada geçtiğimiz hafta sonu City'yi deplasmanda 3-2 yenen ve ardından Burnley'ye 1-0 mağlup olan Tottenham'ın hocası Antonio Conte'nin takımdan ayrılmayı düşündüğü bildirildi.