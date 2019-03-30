Huddersfield Town, tarihinde ilk kez bu sezon mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'de küme düşen ilk takım oldu.

32. hafta mücadelesinde Crystal Palace'e konuk olan Huddersfield, maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve bitime 6 hafta kala matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi.

Geride kalan otuz iki haftada yalnızca üç galibiyet almayı başaran Huddersfield, 14 puan toplayabildi.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri Milivojevic ve Patrick van Aanholt kaydederken, takım 36 puana yükselerek ligde kalma yönünde önemli bir üç puan kazandı.



