İngiltere Premier Lig'de küme düşen ilk takım Huddersfield

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Crystal Palace, sahasında konuk ettiği Huddersfield Town'ı 2-0 mağlup etti. Bu skor sonrası Huddersfield, ligin bitimine 6 hafta kala matematiksel olarak ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

30 Mart 2019, Cumartesi 20:05
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İngiltere Premier Lig'de küme düşen ilk takım Huddersfield

Huddersfield Town, tarihinde ilk kez bu sezon mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'de küme düşen ilk takım oldu.

32. hafta mücadelesinde Crystal Palace'e konuk olan Huddersfield, maçtan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve bitime 6 hafta kala matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi.

Geride kalan otuz iki haftada yalnızca üç galibiyet almayı başaran Huddersfield, 14 puan toplayabildi.

Crystal Palace'a galibiyeti getiren golleri Milivojevic ve Patrick van Aanholt kaydederken, takım 36 puana yükselerek ligde kalma yönünde önemli bir üç puan kazandı.


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