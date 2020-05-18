İngiltere Premier Lig ne zaman başlayacak?

İngiltere’de futbol için bugün kritik bir toplantı yapılacak. Londra’da vakaların henüz istenen seviyeye gerilememesi nedeniyle biraz daha beklenmesi kararı öne çıktı.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 07:46 Son Güncelleme:
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İngiltere Premier Lig ne zaman başlayacak?

Avrupa’da koronavirüsle mücadele eden ülkelerden İngiltere’de futbol için bugün kritik bir toplantı yapılacak. Ülkedeki Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Futbol Federasyonu, Premier Lig yönetimi, kulüpler, ve kulüp doktorları toplantıda yer alacak. Ülkede özellikle Londra’da vakaların henüz istenen seviyeye gerilememesi nedeniyle biraz daha beklenmesi kararı öne çıktı.

Premier Lig’de maçların 12 Haziran yerine 26 Haziran’da başlatılması görüş olarak sunuluyor. Buna karşın ağustos ayına kadar sezonu bitirmek zorunda olan Premier Lig, sıkıştırılmış fikstürde zorlanmaktan korkuyor.

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