İngiltere Premier Lig ne zaman başlayacak?

Başlangıç tarihi henüz netleşmeyen Premier Lig’de, lig yönetimi ve 20 kulüp arasında yapılan videokonferanslı toplantıda özel konulara değinildi. Buna göre; tesislere futbolcuların antrenman kıyafetleriyle gelmesi, tesislere girişlerde araç içinde test yapılması ve ateş ölçümü, idmanlarda 5’erli gruplarla çalışılması görüşleri sunuldu.

18 Mayıs önerisi

Futbolcuların ve teknik heyetlerin tesislerde fazla süre almaması gerekliliği konuşuldu. Bazı kulüpler seyircisiz maçlarda statlarda hoparlörlerden taraftar tezahüratının olması gerektiği ve böylece futbolcuların motive olacağı tavsiyesini getirdi. 18 Mayıs’ta antrenmanların başlaması, 8 Haziran’da da lig maçlarının santraya gelmesi konuşuldu.