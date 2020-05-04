İngiltere Premier Lig için izleyicilere dolu tribün seçeneği!

Corona virüs salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig, seyircisiz olarak maçlara dönüş hazırlıkları yapıyor.

Bu süreçte seyirciler, tribünlerde olamasalar da ekran başında tribün atmosferini yaşayacak opsiyonlara sahip olabilirler.

Premier Lig'in yayıncıları, seyircisiz maçların atmosferini değiştirecek farklılıklar yaratma çabasındalar ve bu doğrultuda ekran başındaki izleyicilere, yapay dolu tribün atmosferi ve yine tribünlerden taraftar sesi sunmayı planlıyorlar.

Premier Lig izleyicileri, yayıncı kuruluşun sunacağı bu seçeneği bir tuş ile aktive ederek maçın keyfini yaşayabilecekler.

Kulüplerden de taraftar sesi

İngiltere Premier Lig'de bazı kulüplerin de boş stadyumda taraftar sesi, tribün gürültüsü sunmak istedikleri belirtiliyor.

Seyircisiz oynanan maçta hoparlörlerden gelecek bu sesin, oyuncuların motivasyonunu artıracağı düşünülüyor.