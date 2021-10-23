İngiltere Premier Lig: Arsenal-Aston Villa maç sonucu: 3-1

İngiltere Premier Ligi'nin 9. haftasında Arsenal sahasında Aston Villa'yı konuk etti. Topçular; 23'te Thomas ile öne geçti, 45'te Pierre Emerick Aubameyang attığı golle Arsenal'i soyunma odasına 2-0 önde götürdü. Kırmızı-Beyazlılar, 56'da Emile Smith Rowe ile skoru 3-0 yaptı. Maçın sonucunu 82'de Jacob Ramsey belirledi: 3-1.

Bu sonuçla Arsenal; Brighton ve Crystal Palace beraberliklerinin ardından zafere uzanıp, puanını 14'e yükseltti. Aston Villa ise Tottenham ile Wolverhampton mağlubiyetlerinin ardından art arda 3. yenilgisini aldı ve 10 puanda kaldı.

Arsenal gelecek hafta milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'e konuk olacak. Aston Villa ise West Ham'ı ağırlayacak.