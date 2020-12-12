Chelsea bu sezona beklenenden çok iyi başladı. Londra ekibinde 11 maçta yenen 11 gol şu ana kadar savunmacıların görevlerini yerine getirdiğinin bir göstergesi gibi duruyor. İngiliz basını ise son dönemde ortaya çıkan pozisyon antrenörlerinin önemine değiniyor.

Özel antrenörler yeni moda!

Futbol artık çok gelişti. Savunmacılardan sadece savunma, hücumculardan da sadece hücum beklenmiyor. Herkes her şeyi yapacak. Ve futbolun beşiği bu anlamda yine ön plâna çıkıyor. Nasıl 2018'de Liverpool "taç kullanma antrenörü" olarak Thomas Gronnemark'ı aldıysa ve Hollandalı futbol adamı Trent Alexander-Arnold ve Andy Robertson'ı Kırmızılar'a kazandırdıysa, Chelsea de benzer bir yoldan gidiyor.

Sadece 34 yaşında!

1986 doğumlu olan Anthony Barry, İngilizler tarafından şu anda Chelsea'nin savunma hattındaki en önemli isim olarak görülüyor. Barry tabii ki bir oyuncu değil, antrenör! Barry arka 4'lüyü her antrenmanda sadece savunma için değil, hücum için de çok çalıştırıyor.

Gol yememeye başladılar

Lampard'ın antrenör kursundan tanıdığı ve kısa sürede çok ilgisini çeken Anthony Barry'nin savunma hattı Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta sadece 2 gol yedi, Premier Lig'de ise 5 maçı gol yemeden tamamalamayı başardı. Kaleci Mendy ve Thiago Silva'nın yanında Kurt Zouma'nın da müthiş bir şekilde gelişmesinde ve hava toplarında artık daha başarılı olmasında 34'lük genç antrenörün payı büyük.

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Hakan Ateşler / Fanatik.com.tr