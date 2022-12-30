İngiltere Championship'in 25. hafta mücadelesinde West Bromwich Albion sahasında Preston North End'i konuk etti.

Ev sahibi ekip için üst sıralara tutunmak adına çok önemli bir yere sahip olan mücadelede West Bromwich Albion rakibini 2-0 mağlup etti.

OKAY YOKUŞLU'DAN İKİ GOL

Karşılaşmanın 36. dakikasında Okay Yokuşlu sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Rakip yarı sahanın ortalarında topla buluşan 28 yaşındaki oyuncunun sağ ayağıyla uzak mesafeden yaptığı vuruşta top filelere gitti. Ev sahibi ekip bu golle öne geçti.





İlk yarıyı 1-0 önde kapatan West Bromwich Albion'da ikinci yarıda Okay bir kez daha sahneye çıktı.

Yıldız oyuncu 57. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca West Bromwich sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

Bu galibiyetin ardından 35 puana yükselen West Bromwich Albion, dokuzuncu sıraya yükseldi.

İNGİLTERE OKAY'I KONUŞUYOR

Attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Okay, İngiltere'de manşetlere konu oldu.

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İngiliz Daily Mail gazetesi, "28 yaşındaki Türk orta saha oyuncusu, Carlos Corberan yönetimindeki West Brom'u inanılmaz şekilde canlandırdı" yorumu yapıldı.

Okay Yokuşlu'nun Milli Takıma Yolculuğu

WEST BROMWICH'TEN TÜRK BAYRALI PAYLAŞIM

West Bromwich Albion'ın resmi twitter hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda; Okay Yokuşlu'nun ismi ile Türk bayrağına yer verilerek altına da "Tweet bu kadar" yazıldı.

OKAY ANKETİ

West Bromwich Albion aynı zamanda resmi hesabından maçı adamıyla ilgili de bir anket yaptı. Anketteki seçeneklerin tamamında "Okay Yokuşlu"nun ismi yer aldı.

OKAY İÇİN İLGİNÇ BENZETME

Okay için İngiliz taraftarlardan da ilginç tweetler geldi. Bir taraftar 28 yaşındaki milli oyuncu için; "Bu Okay değil, bu Rolls Royce" yazarken, başka bir İngiliz taraftar ise yıldız oyuncuyu, "İsimsiz kahraman" olarak nitelendirdi.



