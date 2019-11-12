İngiltere Milli Takımı’nda Sterling kadro dışı bırakıldı

Manchester City’nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling, milli takım kampında Joe Gomez ile tartıştığı gerekçesiyle İngiltere’nin Karadağ ile yapacağı maç öncesi kadro dışı bırakıldı.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takım tesislerinde Liverpoollu Gomez ile gerginlik yaşayan Sterling’in 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri A Grubu’nda Karadağ ile oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, Liverpool’un 3-1 kazandığı Manchester City maçında tartışan ikili arasındaki gerilimin milli takım kampına taşınmasının ardından böyle bir karar aldıklarını belirterek, "Kulüp rekabetiyle milli takımı birbirinden ayrı tutmamız gerek. Liverpool-Manchester City maçının gerginliği hala taze. Takım için doğru olan şeyin bu olduğuna inanıyorum. Tüm kadronun ortak düşüncesiyle alınan bir karar. Oyuncularımızı desteklemeye ve perşembe günkü maça odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Sterling ise Instagram hesabından paylaştığı mesajda, "Joe ve benim birbirimize söyleyeceğimiz şeyler vardı. Aramızdaki sorunu çözdük, her şey normale döndü. Aramızda yaşanan sadece 5-10 saniyelik bir şeydi. İkimiz de bu konuyu büyütmek istemiyoruz. Artık perşembe günkü maça odaklanalım." değerlendirmesinde bulundu.

EURO 2020 Elemeleri A Grubu’nda 15 puanla zirvede yer alan İngiltere, 14 Kasım Perşembe günü Karadağ’ı konuk edecek.

AA