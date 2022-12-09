2022 Katar Dünya Kupası'nda sona yaklaştıkça heyecan artıyor. Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam oynanacak Hırvatistan-Brezilya ve Arjantin-Hollanda karşılaşmalarıyla başlıyor.





Yarın ise Fransa-İngiltere ve Fas-Portekiz karşılaşmaları oynanacak. İngiltere-Fransa maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. İngiltere'nin yıldız ismi ani bir kararla Katar'dan ayrıldı.

İngiliz basını yıldız ismin yardımcı antrenörlerden Steve Holland ile tartışma yaşadığı ve psikolojisinin kötü etkilenmesi sebebiyle kamptan ayrıldığını iddia etti. İşte ayrıntılar...

BELLINGHAM PARLADI KANE ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

İngiltere'nin 2022 Katar Dünya Kupası macerasına Borussia Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham damga vurdu. İran ile başlanan Dünya Kupası serüveninde en dikkat çeken oyuncuların başında gelen Jude Bellingham, Senegal ile oynanan son 16 turu maçında da galibiyetin mimarlarından olmuştu.





Sezon başında Borussia Dortmund'un 100 milyon Euro bedel biçtiği Bellingham, turnuva sonrasında İngiltere'ye transfer yapmak istiyor. Bellingham ile Liverpool ve Manchester City yakından ilgileniyor.

İngiltere'nin en büyük kozu Harry Kane ise Senegal karşılaşmasında siftah yaptı. Bu Harry Kane’in 2022 Dünya Kupası’ndaki ilk golü oldu.

Milli takım formasıyla Dünya Kupası ve Avrupa Futbol Şampiyonalarında toplam 11 gole ulaşan 29 yaşındaki futbolcu, bu alanda Gary Lineker’i geride bıraktı. Tottenham’ın yıldızı Kane’in Dünya Kupası’nda 7, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 4 golü var.

RAHEEM STERLING KİŞİSEL SEBEPLERDEN DOLAYI AYRILMIŞTI

İngiltere Milli Takımı'nda daha önce yıldız oyuncu Raheem Sterling kişisel sebeplerden ötürü kamptan ayrılmak zorunda kalmıştı.





Senegal ile oynanan Son 16 maçının kadrosundan çıkartılan Chelsea forveti, eşi ve çocukları evdeyken yaşanan olay nedeniyle ailesine destek olmak amacıyla ilk uçakla evine gitmişti.

Sterling’in yüksek güvenlikli malikanesine düzenlenen silahlı soygun sonrası polis ekipleri, pazar günü geç saatlere kadar evin etrafında devriye gezmişti.

Sterling’in yaşadığı olayın ardından takım arkadaşları da kendi evlerindeki güvenlik seviyesini artırma kararı almış ve birçok oyuncunun eşi ve çocukları, turnuva nedeniyle Katar’da bulunmuştu. Sterling’in eşi Paige Milian, İran maçında tribündeydi. Ancak cumartesi günü yaşanan soygun sırasında evdeydi.

Senegal maçının başlamasına dakikalar kala yapılan açıklamada, Gareth Southgate’in en güvendiği oyunculardan biri olan Sterling’in ‘aile meselesi’ nedeniyle Son 16 maçında oynamayacağı duyurulmuştu.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuva devam ettiği sırada, ailesi içerideyken evine giren silahlı saldırganlar nedeniyle milli takım kampından ayrılarak başkent Londra'ya dönen Sterling, Dünya Kupası'na yeniden dahil oldu ve antrenmanlara başladı.





İNGİLTERE'YE BİR ŞOK DAHA! BEN WHITE AYRILDI

Raheem Sterling ile sarsılan İngiltere Milli Takımı'nda Ben White da şok etkisi yarattı. İngiltere'den Daily Mail'in haberine göre Arsenal'in başarılı savunma oyuncusu Ben White, rotasyonda yer aldığı ve forma giyemediği için oldukça mutsuz olduğunu yardımcı antrenörlerden Steve Holland'a belirtti.

Holland ise kendisine ilk 11'de yer alan isimlerin istatistik anlamında daha iyi olduğunu gerekçe gösterdi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından oldukça morali bozulan ve motivasyonunu kaybeden Ben White'ın ani bir kararla Katar'dan ayrıldığı iddia edildi. Haber İngiltere Milli Takımı'nda şok etkisi yarattı.

HOLLAND İLE TARTIŞTI

Ben White'ın yardımcı antrenör Steve Holland ile yaşadığı tartışmanın ardından kamptan ayrılma kararı aldığı ifade edildi. Daily Star'da yer alan habere göre Arsenal defans oyuncusunun ayrılışına Southgate'in uzun süredir yardımcılığını yapan Steve Holland ile yaşadığı tartışmanın neden olduğu belirtildi.

Ben White ve Steve Holland'ın ABD maçı öncesinde tartışma yaşadığı öne sürüldü.

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RESMİ AÇIKLAMA: OYUNCUNU MAHREMİYETİNE SAYGI GÖSTERİLMESİNİ İSTİYORUZ

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Oyuncunun mahremiyetine şu anda saygı gösterilmesini istiyoruz." denildi.





Arsenal de Ben White için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Arsenal "Hepimiz seninleyiz, Ben." yazılı bir paylaşımda bulunarak oyuncusuna destek çıktı.