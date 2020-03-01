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İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin!

Manchester City, İngiltere Lig Kupası finalinde Aston Villa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti ve üst üste 3. kez kupayı müzesine götürdü.

01 Mart 2020, Pazar 22:08 Son Güncelleme:
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İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin!

İngiltere Lig Kupası sahibini buldu. İngiltere’nin başkenti Londra’daki Wembley Stadı’nda oynanan kupa finalinde Aston Villa ile Manchester City karşılaştı.

Manchester City, 20. dakikada Arjantinli futbolcu Sergio Agüero ve 30. dakikada İspanyol oyuncu Rodri’nin golleriyle 2-1 galip gelerek kupayı üst üste 3. kez kazandı. Aston Villa’nın golünü, 41. dakikada Tanzanyalı forvet Mbwana Samatta kaydetti.

Son 7 yılda 5. defa final oynayan Manchester City, 1970, 1976, 2014, 2016, 2018 ve 2019’un ardından 7. kez kupayı müzesine götürdü.

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