İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin

İngiltere Lig Kupası finalinde Manchester City penaltılara giden karşılaşmada Chelsea'yi 4-3 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü.

24 Şubat 2019, Pazar 22:54 Son Güncelleme:
- A +
İngiltere Lig Kupası Manchester City'nin

İngiltere Lig Kupası finali Manchester City ile Chelsea arasıda Başkent Londra’daki Wembley Stadı’nda oynandı. Finalin 90 dakikalık normal süresi ve uzatma devreleri golsüz sona erdi. Penaltılarda rakibine 4-3 üstünlük sağlayan Manchester City, üst üste ikinci, tarihinde 6. kez İngiltere Lig Kupası’nın sahibi oldu. İspanyol hoca Guardiola ise kariyerinin 25. kupasını kazandı.

Kepa oyundan çıkmadı, Sarri çıldırdı!

Öte yandan, ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Chelsea’de teknik direktör Maurizio Sarri ile İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga arasında yaşanan gerginlik maça damga vurdu. Sarri, Kepa’nın geçirdiği sakatlığın ardından yedek kaleci Willy Caballero’yu oyuna almak isterken İspanyol file bekçisi ise oyundan çıkmayı reddetti. Caballero, bir süre kenarda beklemesine rağmen maça giremedi. Kepa’nın oyundan çıkmamasına sinirlenen Sarri ise maç bitmemesine rağmen soyunma odasına doğru yöneldi ancak daha sonra sahaya döndü.



YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.