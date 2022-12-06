Dünya Kupası'nda oynanan ilk 3 maçta 3 asist yapan İngiltere'nin golcüsü Harry Kane, Katar'daki ilk golünü, Senegal'i 3-0 yendikleri mücadelede ağlara yolladı. Çeyrek finalde Fransa ile karşılaşacak İngilizlerin kaptanı Kane, büyük turnuvalarda toplamda 11 gole ulaşarak (7 gol Dünya Kupası, 4 gol EURO) 10 gollü efsane Gary Lineker'i geride bıraktı.

Ada temsilcisinin kaptanı, "Fransa'ya karşı çok zor bir maç oynayacağız. Onlar harika bir- takıma sahipler. Ancak Dünya Kupası oynuyoruz ve şampiyonluk için en iyi takımlarla oynamamız gerektiğinin farkındayız" dedi.