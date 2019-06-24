İngiltere-Kamerun maçında tükürük skandalı!

İngiltere'nin Kamerun'u 3-0 mağlup ettiği FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turu maçında çok konuşulacak bir olay yaşandı. Mücadelenin henüz 12'nci dakikasında Kamerunlu futbolcu Augustine Ejangue, sağ kanattan yapılan ortada topu kaleci Annette Ngo Ndom'a geri pasla gönderdi. Hakemin endirekt serbest vuruşa hükmettiği sırada Ejangue'in rakip takım oyuncusu Toni Duggan'a tükürdüğü görüldü.

Koluna gelen tükürüğü hakeme gösteren Duggan, yoğun itirazlarından sonuç alamazken Video Yardımcı Hakem'den de herhangi bir uyarı gelmedi. Daha sonra kullanılan endirekt serbest vuruşta Steph Houghton topu filelere göndermiş olsa da bu durum, yaşanan skandalı unutturmaya yetmedi. Sosyal medyada büyük tepki çeken pozisyonla ilgili en sert yorum ise İngilizlerin hocası Phil Neville'dan geldi.

Karşılaşma sonrası BBC mikrofonlarına konuşan Manchester United efsanesi, söz konusu pozisyon hakkında "Rakip futbolcunun sergilediği davranıştan çok utandım. Kendi oyuncularımla gurur duyuyorum ama hayatımda böyle bir şeye tanıklık etmedim. Kaybettikten sonra eve gidip ağlamak çocukların yapacağı bir şeydir. Teknik direktörlüğe başladığımda Arsene Wenger bana bir takım, menajerinin aynasıdır demişti. Bu takım da başındaki teknik direktörü çok iyi yansıtıyor. Eğer benim oyuncularımdan biri böyle bir şey yapsaydı bir daha asla milli takım forması giyemezdi. Maçımızı izleyen tüm kız ve erkek çocukları için çok üzücü bir andı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan tükürük olayından birkaç dakika evvel Kamerunlu Yvonne Leuko'nun Nikita Parris'e attığı dirseğin sarı kartla cezalandırılması da İngilizlerin büyük tepkisine neden oldu. Yalnızca 12 dakika sonunda 9 kişi kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Afrika temsilcisi, tartışmalı hakem kararları neticesinde mücadeleyi kırmızı kart görmeden tamamladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler