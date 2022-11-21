İngiltere - İran maçında korkutan çarpışma
Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere ile İran arasında oynanan karşılaşmada İranlı futbolcular Beiranvand ve Hosseini maç esnasında çarpıştı. Mücadele dakikalarca dururken İran kalecisi Beiranvand maça devam edemedi.
2022 Katar Dünya Kupası B Grubu'nda oynanan İngiltere - İran maçıyla devam ediyor. Bu önemli karşılaşma öncesi futbolseverleri korkutan bir pozisyon yaşandı.
İran kalecisi Beiranvand, takım arkadaşıyla yaşadığı çarpışmanın ardından yapılan tedaviye rağmen oyuna devam edemiyor.
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KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR
Kayserispor forması giyen savunma oyuncusu Hosseini ile kafa kafaya çarpışan İran kalecisi, sağlık ekibi tarafından müdahale edildikten sonra oynamaya çalıştı.
Tecrübeli kalecinin burnu adeta dağıldı ve oyuna devam etmekte ısrarcı oldu ancak tekrar yere yığıldı. Büyük hayal kırıklığı yaşayan eldiven, bu pozisyonun ardından devam edemedi ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.
İran'da bu pozisyon sonrası sakatlanan Alireza Beiranvand'ın yerine Seyed Hosseini oyuna girdi.