İngiltere - İran maçı öncesi skandal!

2022 Dünya Kupası dün oynanan Katar - Ekvador karşılaşmasıyla başladı. Turnuvanın ikinci gününde B Grubu maçında İngiltere ile İran karşı karşıya gelecek.





Mücadele öncesi stadyum kapılarında sorunlar yaşandı. Taraftarlar Khalifa Ulusal Stadyumu'na giriş yapamadı. Stadyum kapılarında yaşanan sorunlardan dolayı birçok futbolsever turnikelerde yaşanan sıkıntılardan dolayı kapıda kaldı.

MAÇ GEÇ BAŞLASIN TALEBİ

Stadyuma giriş yapamayan ve stadyum dışında sıra bekleyen taraftarlar, mücadelenin geç başlaması için talepte bulundu. Talep kabul edildi.

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FIFA'DAN AÇIKLAMA

Dünya Kupası'nın organizatörü FIFA, resmi sosyal medya hesabından açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Bazı seyirciler şu anda FIFA Biletleme uygulaması üzerinden biletlerine erişimde sorun yaşıyor.

FIFA sorunu çözmek için çalışıyor. Bu arada, mobil biletlerine erişemeyen taraftarlar, daha fazla talimat ve bilet uygulamasına kaydolmak için kullandıkları e-posta hesaplarını kontrol etmelidir.

Taraftarların e-posta hesaplarına erişememeleri durumunda, stadyumun Bilet Çözüm Noktası'nda destek verebilecektir.

Sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışırken hayranlarımıza anlayışları için teşekkür ediyoruz."