B Grubu'nun açılış karşılaşmasında EURO 2020 finalisti İngiltere, İran ile karşı karşıya gelecek. İngilizler'de Walker'ın bu maçta oynaması beklenmiyor. İngilizler'in en önemli hücum silahı elbette Harry Kane olacak. İran'da da tüm gözler, Porto'da forma giyen forvet Mehdi Taremi'nin üzerinde olacak. İran'ın kadrosunda Kayserispor'da oynayan Hosseini ve Karimi de yer alıyor. Hosseini'nin bugün ilk 11'de olması bekleniyor.

İngiltere-İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslararası Khalifa Stadyumu'nda oynanacak İngiltere-İran maçını Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetecek. Bugün saat 16.00'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

İngiltere-İran muhtemel 11'ler:

İngiltere: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw, Rice, Bellingham, Sterling, Mount, Foden, Kane

İran: Beiranvand, Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi, Nourollahi, Ezatolahi, Hajsafi, Jahanbakhsh, Amiri, Taremi