İngiltere - İran maçı iddaa oranları!

Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nu 10 maçta 26 puanla (8G 2B) domine eden, EURO 2020'de final oynama başarısı gösteren İngiltere, Uluslar Ligi'nin 2022-23 versiyonunda bir anda dibe vurdu. 6 maçta sadece 3 puan (3B) toplamaları ve Katar vizesi alamayan Macaristan'a içerde-dışarda kaybetmeleri moralleri biraz bozdu. Ancak şunu da unutmamak lazım, İngiltere Premier Lig sonrası değil arasında Dünya Kupası oynanacak. Kadrodaki 26 oyuncunun 25'i Premier Lig'den ve bu oyuncular yoğun bir tempo (~60 maç) sonrası turnuvaya gelip pertleri çıkmış bir hâlde Katar'da mücadele etmeyecekler. Dünyanın en zor ligi için depoladıkları enerji ile Dünya Kupası'nda olacaklar... Premier Lig'in ilk 15 maçına 12 gol sığdırmış Harry Kane formda. İngiltere dışından gelen tek isim Jude Bellingham, Almanya Bundesliga'da (Borussia Dortmund) harika bir sezon (22 maç - 9 gol 3 asist) geçiriyordu. Takımda göze çarpan tek eksik Reece James, onu da Kieran Trippier ya da Trent Alexander-Arnold kompanse edecek.

İNGİLTERE - İRAN MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

İran ise Dünya Kupası elemelerinde Güney Kore ile mücadele etti, el ele kupa vizesi aldılar. Kadrolarında Kayserispor'dan tanıdığımız Ali Karimi ve Majid Hosseini yer alıyor. Hosseini muhtemelen ilk 11'de olacak. Katar öncesi 1-1.5 ay sakatlık sebebiyle ortalarda gözükmeyen yıldız forvetleri Sardar Azmoun iyileşti ama İngiltere maçına yetişir mi, yetişirse ne kadar verim verecek bilinmez. 3-4 sezon öncesinin yıldızlarından Alireza Jahanbakhsh o 3-4 sezonun gerisinde. Bu yıl Feyenoord formasıyla 15 resmi maçta sadece 2 gol atabildi. Takımın öne çıkan ismi Mehdi Taremi! Taremi turnuvaya formda geliyor. Porto'da 19 resmi maç oynadı, 21 gol katkısı (13 gol 8 asist) yaptı. Asya Elemeleri'nde de oldukça başarılıydı ancak tek bir adamla nereye kadar giderler bilinmez...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İngiltere son 6 maçının 4'ünde gol atamadı! Gol attığı 2 maçta "karşılıklı gol" izledik.

- İran'ın 2022 yılı içinde oynadığı 9 maçın 8'i "2.5 ALT" bitti. (9 maç - 15 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu! %34'lük kesim B Grubu'nun favorisi İngiltere'nin Dünya Kupası'na kazanarak başlayacağını düşünüyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

Grubun diğer maçında, ABD ile Galler kozlarını paylaşacak...

MİSLİ.COM YAZARI CENGİZ İZMİTLİ'NİN "ABD-GALLER" YORUMU

ABD, Kanada ve Meksika'nın altında, averajla Kosta Rika'nın üzerinde yer alıp Dünya Kupası'na gitmeye hak kazandı. Antalyaspor'dan Haji Wright, Galatasaray eskisi DeAndre Yedlin bir çırpıda gözüme çarpan tanıdık isimler. Ancak hücumda Jesus Ferreira, sağ bekte Sergino Dest izleyeceğiz. Ferreira'ya hücumda Christian Pulisic ve Timothy Weah eşlik edecek. Orta alanda "Musah, Adams & McKennie" üçlüsü bekleniyor ama Brenden Aaronson ile Gio Reyna gibi yaratıcı gençlerin varlığını da unutmamak lazım. Eldivenler Arsenal'den Matt Turner'a emanet. Turner bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterdi, oynamadan gelmiyor oluşu ABD için avantaj...

Galler ise grup elemelerinde Belçika'nın arkasında kalıp play-off oynamak zorunda kalmıştı. Play-off'larda önce Avusturya'yı, ardından da Ukrayna'yı eleyip Katar vizesi aldılar. 2 maçta attıkları 3 golün tamamı Gareth Bale'dan geldi. 3 golün 2'si serbest vuruş, 2 golün 1'i savunmaya çarpıp ağlarla buluştu. Üretkenlik konusunda ciddi sıkıntıları var. Uluslar Ligi'nde zaten iyice dibe vurdular, 6 maçın 5'ini kaybedip B Ligi'ne düştüler. Bale'a hücumda Brennan Johnson ile Daniel James yardımcı olacak. Kieffer Moore'a uzun şişirme toplar atma stratejileri de cepte duracak. Kalecileri Wayne Hennessey hem 35 oldu hem de bu sezon Premier Lig'de hiç süre almadı. Orta ikili normalde "Joe Allen & Aaron Ramsey" olacaktı. Allen sakat, Ramsey'nin partneri olarak muhtemelen stoperden bozma Ethan Ampadu'yu izleyeceğiz...

Eksik, yaşlı, üretkenlikten uzak Galler karşısında enerjik, dinamik, daha çok şeyler vadeden ABD tarafındayım.