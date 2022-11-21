İngiltere-İran CANLI

B Grubu'nun açılış karşılaşmasında EURO 2020 finalisti İngiltere, İran ile karşı karşıya geliyor. İngilizler, favori çıkacağı maçta hata yapmak istemiyor. İran ise güçlü rakibi karşısında sürpriz peşinde. İngiltere-İran maçı başladı.

Maçtan önemli dakikalar

7.dakikada sol kanattan etkili gelen İngiltere'de Harry Kane'nin ortasına uzak kale direğinde Maguire topa vurdu ancak yan ağlarda kaldı.

20.dakikada İran kalecisi Beiranvand, takım arkadaşıyla yaşadığı çarpışmanın ardından yapılan tedaviye rağmen oyuna devam edemedi ve yerine Hossein Hosseini oyuna dahil oldu.





İngiltere-İran maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Uluslararası Khalifa Stadyumu'nda oynanacak İngiltere-İran maçını Brezilyalı hakem Raphael Claus yönetiyor. Bugün saat 16.00'da başlayan ve TRT 1'den naklen yayınlan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde...

İngiltere-İran 11'ler:

İngiltere: Pickford, Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Rice, Bellingham; Sterling, Mount, Saka; Kane.

İran: Beiranvand, Moharrami, Pouraliganji, Hosseini, Mohammedi; Nourollahi, Cheshmi, Hajsafi; Jahanbakhsh, Taremi, Karimi.