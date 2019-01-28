İngiltere futbolunun zirvesine 'L' damgası!

Liverpool ile Manchester City arasındaki şampiyonluk yarışının büyük bir heyecanla takip edildiği İngiltere'de büyük bir futbol tesadüfü yaşanıyor.
Tıpkı Liverpool gibi ismi L harfiyle başlayan ve İngiltere'nin ilk 5 liginde mücadele eden 6 takımdan 5'i kendi liginde lider konumunda bulunuyor.
Bu noktadaki tek istisna ise 2015/16 sezonunda tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Leicester City. İşte İngiltere'de hepsinin adı L ile başlayan ilk 5 ligin liderleri:
Premier Lig: Liverpool
Championship Ligi: Leeds United
EFL Lig 1: Luton
EFL Lig 2: Lincoln City
Conference Premier: Leyton Orient
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler