İngiltere futbolunun zirvesine "L" damgası!

İngiltere futbolunun ilk 5 liginde mücadele eden ve ismi L harfiyle başlayan 6 takım bulunuyor. Bunların 5'i şu an kendi liginde lider konumunda bulunurken tek istisna ise Leicester City.

28 Ocak 2019, Pazartesi 14:25
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İngiltere futbolunun zirvesine 'L' damgası!

Liverpool ile Manchester City arasındaki şampiyonluk yarışının büyük bir heyecanla takip edildiği İngiltere'de büyük bir futbol tesadüfü yaşanıyor.

Tıpkı Liverpool gibi ismi L harfiyle başlayan ve İngiltere'nin ilk 5 liginde mücadele eden 6 takımdan 5'i kendi liginde lider konumunda bulunuyor. 

Bu noktadaki tek istisna ise 2015/16 sezonunda tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Leicester City. İşte İngiltere'de hepsinin adı L ile başlayan ilk 5 ligin liderleri:

Premier Lig: Liverpool

Championship Ligi: Leeds United

EFL Lig 1: Luton

EFL Lig 2: Lincoln City

Conference Premier: Leyton Orient

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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