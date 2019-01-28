İngiltere futbolunun zirvesine 'L' damgası!

Liverpool ile Manchester City arasındaki şampiyonluk yarışının büyük bir heyecanla takip edildiği İngiltere'de büyük bir futbol tesadüfü yaşanıyor.

Tıpkı Liverpool gibi ismi L harfiyle başlayan ve İngiltere'nin ilk 5 liginde mücadele eden 6 takımdan 5'i kendi liginde lider konumunda bulunuyor.

Bu noktadaki tek istisna ise 2015/16 sezonunda tarihindeki ilk Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Leicester City. İşte İngiltere'de hepsinin adı L ile başlayan ilk 5 ligin liderleri:

Premier Lig: Liverpool

Championship Ligi: Leeds United

EFL Lig 1: Luton

EFL Lig 2: Lincoln City

Conference Premier: Leyton Orient

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler