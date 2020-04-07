İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Clarke: Bu sezonu bitiremeyebiliriz

İngiltere Futbol Federasyonu Başkanı Greg Clarke, yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle liglerin tamamlanamama ihtimali olduğunu söyledi. Clarke, federasyon yetkilileri ile video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, koronavirüsün futbolu ekonomik anlamda oldukça etkilediğini belirtti.

Federasyon çalışanlarının maaşlarında kesintiye gittiklerini hatırlatan Clarke, "Futbol dünyası tahmin edemeyeceğimiz bir ekonomik sıkıntı içinde. Kulüplerimizi ve liglerimizi kaybetme riskiyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

"Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı"

Ligleri bitirmek istediklerini ancak büyük bir belirsizlik ortamı içinde olduklarını dile getiren Clarke, "Bu sezonu bitiremeyebiliriz. Bizim önceliğimiz futbol değil insan yaşamı." yorumunu yaptı. Kulüplere ve futbolculara çağrıda bulunan Clarke, futbolu canlı tutmak için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydetti.

Liverpool şampiyonluğa çok yaklaşmıştı

Premier Lig'de takımlar 29 maç kadar oynamış ve Liverpool şampiyonluğun sadece iki galibiyet uzağında ciddi bir puan farkı ile zirvede yer alıyordu. Jürgen Klopp'un ekibi Premier Lig'in kurulduğu 1992 yılından bu yana ilk kez şampiyonluğa bu kadar yaklaştığı bir sezonu yaşıyordu.

İNGİLTERE PREMİER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU