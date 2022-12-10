Katar 2022 Dünya Kupası'nda erken final... Yarı finale çıkma mücadelesinde kupanın son sahibi Kylian Mbappe'li Fransa, kaptan Harry Kane önderliğinde 56 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen İngiltere ile karşılaşacak.

Son Avrupa Futbol Şampiyonası finalisti İngiltere, B Grubu'ndan ABD, İran ve Galler'in önünde 7 puanla lider çıktı, Son 16'da ise Senegal'i 3-0'la geçti Son Dünya şampiyonu Fransa ise Avustralya'yı 4-1, Danimarka'yı 2-1'le geçip Tunus'a 1-0 yenildiği D Grubu'nu 6 puanla lider tamamlayarak Son 16'ya yükseldi. Horozlar, Polonya'yı 3-1'lik skorla geçerek son 8 takım arasına kaldı.

İki takım Dünya Kupası tarihinde iki kez karşılaştı. 1966 ve 1982'deki grup maçlarını İngiltere, 2-0 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

2022 Dünya Kupası İngiltere-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Al Bayt Stadı'nda oynanacak ve bugün saat 22.00'de başlayacak İngiltere-Fransa maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Brezilyalı hakem Wilton Sampaio'nun yöneteceği karşılaşmanın canlı skor takibi ve tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de olacak.

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İngiltere-Fransa muhtemel 11'ler:

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Bellingham, Rice, Henderson, Saka, Kane, Foden

Fransa: Lloris, Kounde, Varane, Upamecano, Hernandez, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud

Fas-Portekiz eşleşmesinin galibiyle yarı final

Bu çeyrek finalin galibi, Fas-Portekiz eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşı karşıya gelecek. İngilizler'de evine hırsız girdiği için Senegal maçı öncesi Londra'ya dönen ve tekrar takıma katılan Raheem Sterling'in yedek başlayacağı düşünülüyor. Fransızlar'da eksik oyuncu yok ancak Horozlar'da Aurelien Tchouameni ile Jules Kounde sarı kart görmeleri ve olası bir yarı finale çıkma durumunda cezalı duruma düşecekler. İki ülkenin son 6 karşılaşmasında Fransızlar 3, İngilizler 1 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, bir mücadele de beraberlikle sonuçlandı.