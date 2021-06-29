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İngiltere EURO 2020'de gol yemedi

EURO 2020'de ezeli rakibi Almanya'yı mağlup ederek çeyrek finale kalan İngiltere, turnuvada savunmasıyla dikkat çekiyor. Kırmızı beyazlılar, kupada oynadığı 4 maçta da kalesinde gol görmedi.

29 Haziran 2021, Salı 22:11 Son Güncelleme:
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İngiltere EURO 2020'de gol yemedi

İngiltere, EURO 2020'de adeta kalesine duvar ördü. Şu ana kadar turnuvada 4 maça çıkan İngilizler, rakiplerine gol atma şansı tanımadı.

Hırvatistan, Çekya ve İskoçya ile aynı grupta yer alan İngilizler, oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapadı. İngiltere; Hırvatları ve Çekleri 1-0'lık sonuçla geçerken İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar son olarak, son 16 turunda 2-0'lık skorla güçlü rakibi Almanya'yı geçerek turnuvada gol yememe serisini 4 maça çıkardı. İngilizler rakip ağları ise 4 kez havalandırmayı başardı.

Gol yemeyen tek takım

İngiltere gibi grup aşamasını gol yemeyerek tamamlayan İtalya, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup edince İngilizler, şu ana kadar kupada gol yemeyen tek takım olma unvanını eline geçirdi.

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