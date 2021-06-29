İngiltere, EURO 2020'de adeta kalesine duvar ördü. Şu ana kadar turnuvada 4 maça çıkan İngilizler, rakiplerine gol atma şansı tanımadı.

Hırvatistan, Çekya ve İskoçya ile aynı grupta yer alan İngilizler, oynadığı 3 maçta da kalesini gole kapadı. İngiltere; Hırvatları ve Çekleri 1-0'lık sonuçla geçerken İskoçya ile 0-0 berabere kaldı. Kırmızı beyazlılar son olarak, son 16 turunda 2-0'lık skorla güçlü rakibi Almanya'yı geçerek turnuvada gol yememe serisini 4 maça çıkardı. İngilizler rakip ağları ise 4 kez havalandırmayı başardı.

Gol yemeyen tek takım

İngiltere gibi grup aşamasını gol yemeyerek tamamlayan İtalya, son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup edince İngilizler, şu ana kadar kupada gol yemeyen tek takım olma unvanını eline geçirdi.