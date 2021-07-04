Çeyrek finalde Ukrayna'yı 4-0'lık sonuçla eleyen İngiltere, EURO 2020'de finale göz kırpıyor.

Yarı finalde Danimarka ile eşleşen İngilizler, rakibini saf dışı bırakması halinde 55 yıl sonra ilk kez bir büyük turnuvada adını finale yazdıracak. İngiltere son olarak ev sahipliğini yaptığı 1966 Dünya Kupası'nda final oynamış ve Batı Almanya'yı 4-2 yenerek tarihindeki tek Dünya Kupası'nı elde etmişti.

Zorlu karşılaşma 7 Temmuz'da

İngiltere ile Danimarka arasında Wembley Stadyumu'nda oynanacak yarı final maçı 7 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak.