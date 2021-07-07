Turnuvanın kalesinde gol görmeyen tek takımı olan İngiltere'de TD Gareth Southgate, "Son 16" maçında Almanya karşısında çok fazla defansif yönü kuvvetli oyuncu ile karşılaşmaya başladığı için eleştirilmişti ancak 69'da Jack Grealish'in oyuna girişiyle 6-7 dakika içinde fişi çekmesini bildiler. Southgate, Ukrayna karşısındaki çeyrek finalde ise Jadon Sancho'yu EURO 2020'de ilk kez ilk 11'de başlattı, karantinası bitip fit duruma gelen Mason Mount ilk 11'e döndü ve hemen maçın başında Harry Kane ile 1-0 öne geçip oyun kontrolünü hiç bırakmadılar. İkinci yarının ilk 5 dakikasında da yarı final biletini cebe attılar. Yarı final öncesi İngiliz basını, 60 bin taraftar önünde Southgate'in yine 3'lü savunmaya dönebileceğini belirtti. Gole en yakın isimler 4 gol katkısı yapan Raheem Sterling (3 gol - 1 asist) ve 3 golü bulunan Harry Kane olacak.

İNGİLTERE - DANİMARKA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Christian Eriksen'in Finlandiya maçının 42. dakikasında yere yığılmasıyla bir anda şoka uğrayarak turnuvaya başlayan Danimarka, sonrasında Belçika'ya da 2-1 kaybetti ama devamında Rusya'yı 4-1 yenip "Son 16" vizesi almışlardı. Hem Galler hem de Çekya karşısında ilk yarılarda skor üstünlüğünü eline alan Vikingler, Eriksen'in rahatsızlığı nedeniyle turnuvayı kapatması sonrası dörtlü savunma düzeninden vazgeçip üçlüye döndü ve başarı da böyle geldi. "Hojbjerg & Delaney" ikilisi orta alanda dinamo görevi görürken; hücumda da Martin Braithwaite ile Mikkel Damsgaard'a bazen Kasper Dolberg, bazen de Yussuf Poulsen eşlik ediyor. Üçlü savunma düzeni oynayan takımların kanat bekleri turnuvada hep ön plana çıktı. Sağ ayağıyla solda oynayan Joakim Maehle 3 gol katkısı (2 gol - 1 asist) verirken; Galatasaray 'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Jens Stryger ise sağ taraftam 1 asist yaptı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İngiltere son 7 maçının tamamında kalesini gole kapattı. (6 galibiyet - 1 beraberlik)

- Danimarka'nın son 9 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti.

- İki takım geçtiğimiz yılın son aylarında Uluslar Ligi'nde 2 kez karşılaştı; Parken'deki maç 0-0 biterken, Wembley'de 1-0 kazanan Danimarka olmuştu.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 "yarı final" karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu! %28'lik kesim yarı finale gelene kadar kalesinde hiç gol göremeyen İngilizlerin, Danimarka karşısında 90 dakika içinde kazanmasını bekliyor... %9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.